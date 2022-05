Sorriso Maroto e Dilsinho JUNTOS - Divulgação

Sorriso Maroto e Dilsinho JUNTOSDivulgação

Publicado 17/05/2022 21:52 | Atualizado 17/05/2022 22:07

Rio - Após percorrerem todo o Brasil com 10 shows da turnê "Juntos", Sorriso Maroto e Dilsinho encerraram, no último sábado, o primeiro trabalho do projeto com a gravação de um DVD no Rio. O reportório especial contou com as 13 músicas do álbum que os artistas lançaram em parceria este ano, além dos grandes sucessos das carreiras dos pagodeiros, tanto individualmente quanto juntos, rendendo 4h e meia de uma apresentação acalorada do início ao fim.



Diferente do que é comum entre os artistas brasileiros, a gravação do DVD "Juntos'' foi o desfecho da turnê, e não o início dela. O formato é inspirado em grandes turnês internacionais e, segundo os músicos, os shows serviram como um grande ensaio ao vivo para o final poder ser registrado com perfeição.

fotogaleria

Lançado em janeiro de 2022, o álbum "Juntos" une Dilsinho, cantor da nova geração do pagode, com o Sorriso Maroto, tradicional grupo de pagode romântico, com 24 anos de uma caminhada de sucesso. O projeto marca o poder que o pagode tem de se reinventar como gênero musical e celebra a experiência de um fã poder cantar com seu ídolo. "Eu sou fã assumido do Sorriso Maroto, sempre falei isso nas minhas entrevistas, nas oportunidades que eu tive, porque eles são um presente na minha vida desde o momento que eu comecei na música. Quando eu tocava lá nos barzinhos eles já estavam nos grandes palcos do Brasil inteiro. E tudo que aconteceu nessa turnê acho que foi reflexo da nossa amizade", disse Dilsinho, que é o idealizador da parceria. "Falando particularmente por mim, é um sonho realizado estar perto desses caras", completou.Para Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, a juventude de Dilsinho deu ao grupo a oportunidade de se redescobrir. "Ele traz pra gente um gás e uma visão totalmente nova dentro de um game que a gente acreditava que estava liderando. Porque ele traz uma ousadia, ele traz uma forma de se posicionar que é diferente da nossa. Eu costumo dizer que o Dilsinho nasceu do nosso ponto atual. Ele pegou o estágio que a gente está hoje e evoluiu", explicou. "Justamente agora, que estaríamos numa fase um pouco mais acomodada da carreira, pelo tempo, ele mostra pra gente que é possível ainda caminhar para frente e continuar ousando", refletiu Bruno.A ideia para o projeto surgiu no meio da pandemia, quando os artistas estavam impossibilitados de ir para os palcos e testarem a proposta. Então decidiram lançar um álbum com 13 músicas inéditas completamente no escuro. E mesmo quando a agenda de shows retornou, eles não estavam juntos para experimentarem as músicas novas. Daí surgiu a necessidade de sair em turnê JUNTOS."À princípio, ensaiamos tudo mas íamos cantar apenas três. Só que a gente tocou a primeira e a galera cantou tudo, tocou a segunda, a mesma coisa. E a gente está tocando todas e o povo está cantando tudo. Comemoramos pra caramba aqui no backstage porque para nós foi uma surpresa de verdade, a gente não imaginava mesmo", conta Sérgio Jr, compositor e violonista do Sorriso Maroto.Tanto para o Sorriso Maroto, quanto para Dilsinho, que já fizeram diversas músicas em parceria com outros artistas, o projeto "Juntos" é completamente diferente de uma simples participação em uma música. Na verdade, funciona como um novo grupo."Ele é um projeto pensado como grupo. A gente abre todas as nossas pautas, a gente discute sobre tudo, a gente decide tudo junto, a gente compõe junto, e a gente vai para o palco e canta todas as músicas juntos. Então a gente encara o ‘Juntos’ como um novo artista. Temos o Sorriso Maroto, temos o Dilsinho e temos o 'Juntos'", ressalta Bruno. "O projeto traz as sensações, as aventuras, as vontades que o Dilsinho tem de realizar musicalmente e artisticamente, e traz a nossa bagagem musical de coisas que a gente já fez, que a gente sabe mais ou menos por onde caminhar e isso cria uma nova atmosfera, uma nova química. Está fazendo a gente dar um passo ainda maior do que poderíamos dar nas nossas carreiras individuais," explica.Todo o álbum e a turnê foi pensada com base na trajetória de ambos, respeitando sobretudo a expectativa dos fãs. "O Sorriso é um grupo romântico, eu sou um cantor romântico e a gente sabe que a galera espera viver essas histórias ouvindo as nossas músicas. Eu acho que essa é a identidade do projeto, por mais que a gente tenha ousado em algumas coisas. A música romântica vai ser sempre a base da minha história, acredito que da história do Sorriso também. E esse é um projeto pra gente cantar, literalmente juntos, do começo ao fim", finaliza Dilsinho.