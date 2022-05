Repórter do SBT, Adeildo B, é assaltado e agredido em Manaus - Reprodução / Instagram

Repórter do SBT, Adeildo B, é assaltado e agredido em ManausReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2022 09:00 | Atualizado 18/05/2022 09:46

Rio - Adeildo B, repórter da TV Jornal — uma das filiais do SBT em Recife, Pernambuco — foi assaltado e agredido na saída do show da cantora Joelma, realizado no Sambódromo de Manaus, Amazonas, no último sábado.

Jacqueline Araújo, diretora do programa "Turma da Barra", atração de que Adeildo faz parte na TV Jornal, usou o Instagram para contar sobre o ataque sofrido pelo jornalista, publicando um vídeo em que ele aparece com um ferimento no rosto, sangrando e explica o episódio.

"Oi, gente… Eu acabei de ser assaltado aqui em Manaus… Eu peguei um mototáxi, pedi um mototáxi para voltar para o hotel. Um deles [assaltantes] entrou num beco e já tinham três atrás de mim. Levaram meus dois celulares. Foi muito rápido, muito rápido mesmo", relatou o repórter no vídeo publicado.

"Consegui falar com ele. Está bem! Graças a Deus por mais um livramento. Pessoal, nosso querido Adeildo B está em Manaus. Foi assistir ao show da cantora Joelma e, na volta, segundo o que relatou em boletim de ocorrência, foi vítima de assalto. Maiores detalhes repassaremos em breve. Estamos muito tristes com o que aconteceu e esperamos, sinceramente, que as autoridades policiais adotem as devidas providências! Adeildo, estamos aqui todos com você!", escreveu Jacqueline na legenda do post.

Após voltar para Pernambuco, Adeildo usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e explicar o motivo do seu sumiço da web: "Oi, gente, quero mandar beijo a todos vocês que ficaram preocupados. Não postei nada no Instagram porque estou sem celular. Eu estou sem acesso às minhas redes sociais, já que minhas redes são muito restritas, precisa de uma burocracia muito grande", disse.

"Então, quero avisar vocês que estou bem. Logo, logo, estarei no Instagram, assim que conseguir alguma coisa. Beijos, meus amores, se cuidem! Também quero pedir desculpas a Jacqueline, ao povo, por deixar vocês preocupados. Um cheiro", concluiu o repórter.