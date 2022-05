Felipe Neto sai em defesa de Samantha Schmütz após a atriz mandar indireta polêmica para Juliette Freire - Reprodução/Instagram

Felipe Neto sai em defesa de Samantha Schmütz após a atriz mandar indireta polêmica para Juliette FreireReprodução/Instagram

Publicado 17/05/2022 21:28

Rio - Após Samantha Schmütz agitar a web com uma indireta para Juliette Freire, Felipe Neto decidiu usar suas redes sociais para comentar o assunto. Em vídeo publicado no Instagram, o youtuber pediu que os internautas "diminuam" os ataques à humorista , mas também discordou da comediante, que questionou se a campeã do "BBB 21" é artista.

"Agora, uma coisa eu posso dizer: eu amo a Samantha Schmütz e, do fundo do meu coração, para uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito e com quem eu já troquei uma ideia algumas vezes e é um amor de pessoa... Não foi legal, Sam! Por que não cabe a gente dizer o que é arte, Sam", começou o influenciador.

Em seguida, Felipe relembrou a marginalização do funk carioca para justificar seu posicionamento: "Ela perguntou 'Ah, a Juliette é artista?', querendo dizer que a Juliette não era artista. Assim como o funk foi ridicularizado, menosprezado e rebaixado como uma 'não-arte' durante décadas, você pode estar fazendo a mesma coisa. Não cabe a gente dizer o que é arte ou não por achar bom ou ruim e, a partir do momento em que a Juliette canta e ganha dinheiro com isso, ela é uma artista profissional e ponto final. Eu sei que isso incomoda pessoas", declarou.

Após dar sua opinião sobre a polêmica que se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, o empresário finalizou o vídeo defendendo Samantha dos 'haters' de plantão: "Tudo é arte. Juliette é arte. E diminuam o ódio, a Samantha é um ser humano maravilhoso e passível de erros como todos nós", concluiu.

