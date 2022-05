Dynho Alves - reprodução do instagram

Publicado 17/05/2022 18:36

São Paulo - O ex-participante de “A Fazenda 13”, Dynho Alves anunciou nesta terça-feira (17), que vai disponibilizar fotos e vídeos sensuais em uma plataforma de conteúdo erótico. Para ter acesso ao conteúdo, os fãs deverão desembolsar R$49,90 mensalmente.

O ex-marido da funkeira Mirella, fez o anúncio através do Instagram com uma série de fotos oficiais da plataforma. “Depois de muita espera venho anunciar a vocês que agora faço parte da Seja Privacy vem muitos conteúdos irados pra vocês, o Dynho como vocês nunca viram, então pode ter certeza que o seu prazer está garantido”, publicou.

MC Mirella pôs um ponto-final no casamento com Dynho Alves. Em 2021, mesmo com o dançarino confinado em A Fazenda 13, Mirella já deu entrada na documentação do divórcio. O motivo foi o comportamento que ele teve durante sua participação no reality rural da Record TV.

Durante o programa, Dynho protagonizou polêmicas com a influenciadora Sthe Matos. A relação dos dois causou alvoroço durante a temporada do programa. Eles tinham uma amizade definida por eles como fraternal, mas foram para baixo do edredom.

A reportagem é de Daniel Climaco, do iG.