Grávida de cinco meses, Viviane Araújo fala sobre chutes do bebêReprodução/Instagram

Publicado 17/05/2022 18:17 | Atualizado 17/05/2022 18:19

Rio - Viviane Araújo segue compartilhando os momentos especiais de sua primeira gravidez nas redes sociais. Nesta terça-feira (17), a atriz publicou um vídeo nos Stories do Instagram em que aparece fazendo carinho na barriga de cinco meses de gestação e fala sobre os chutes do bebê.

"Joaquim está mexendo tanto... Tão gostoso, tão bom saber que meu neném está bem aqui. Ele dá cada chutão, vocês não têm noção. Ainda não dá pra ver porque está pequena esta barriga. Mas é uma delícia, uma sensação que não sei explicar", declarou ela, que espera seu primeiro filho, fruto do casamento com Guilherme Militão.

Na última sexta-feira, Viviane Araújo comemorou seu primeiro ano de casada e compartilhou uma bela declaração para o esposo nas redes sociais: "Amor, você é o melhor marido, melhor amigo, melhor companheiro, e eu a mais afortunada das mulheres. Você me faz feliz em tudo e, em cada dia desse ano que compartilhamos juntos, você me fez sentir a mulher mais amada, respeitada e admirada desse mundo e ainda me deu o melhor de todos os meus presentes, o nosso Joaquim! Que nosso amor dure pra eternidade, com as bençãos de Deus! Te amo", escreveu.