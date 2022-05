Samantha Schmütz - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2022 13:59 | Atualizado 17/05/2022 17:09

Rio - Samantha Schmütz postou uma indireta em seu Instagram depois de protagonizar polêmica envolvendo a ex-BBB Juliette. A atriz está em Cannes, na França, para acompanhar o festival de cinema local. "Indo encontrar arte em...", escreveu ela, antes de postar a imagem de enxaguante bucal com a frase em francês Eau de Bouche escrita, o que muitos internautas interpretaram como uma referência à palavra "deboche". Em seguida, postou um vídeo dizendo que está na França e “estudando cinema diretamente da fonte”.

A parte do público que concorda com a atriz rebate as críticas dizendo que, na atualidade, ela é a única artista que não tem medo do fã-clube da ex-BBB, conhecido por ser amplamente expressivo e fazer de Juliette campeã do "Big Brother Brasil 21' com mais de 90%.

samantha schmutz, conta pra gente como é ser a única artista do brasil na atualidade sem medo de seguidores da cuzcuz por favor https://t.co/VeIa0BYSSJ — carol (@neverbookprada) May 17, 2022

Nesta segunda-feira, Schmütz fez um comentário em um vídeo do Mídia Ninja em que Juliette fala sobre a obrigação que o artista tem de se posicionar politicamente. "Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?", escreveu a atriz, que foi muito criticada por fãs da cantora, ex-BBBs e famosos.