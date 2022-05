Samantha Schmutz causou polêmica ao falar de Juliette - Reprodução

Publicado 16/05/2022 16:02

Rio - Samantha Schmutz resolveu questionar um vídeo compartilhado pela página 'Mídia Ninja' no Instagram. O perfil publicou um trecho da participação de Juliette no 'Altas Horas' do último sábado, no qual a cantora e ex-BBB afirmou que os artistas precisam se manifestar sobre os temas importantes na sociedade.

fotogaleria "Bom, eu acho que, como pessoa anônima eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade, ou em mim, ou contribuir para alguma coisa positiva e como artista acho que é obrigação. A gente tá em um lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social. Então eu acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação", disse Juliette. Samantha Schmutz comentou a fala da cantora e ainda fez um questionamento. "Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?", escreveu. Após a repercussão, a atriz apagou a postagem.

A colega de confinamento de Juliette no 'BBB 21', Lumena Aleluia saiu em defesa da cantora. "O Brasil respira arte… O Nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro pra desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e se reinventar é pura arte", falou no Twitter.