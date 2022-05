Rodrigo Lombardi testa positivo para Covid-19 e lamenta nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2022 14:07

Rio - Rodrigo Lombardi contou em suas redes sociais que testou positivo para Covid-19. No Instagram, o ator publicou alguns stories mostrando o resultado do teste de antígeno, que apontou a presença do vírus, e usou a legenda para lamentar a situação.

"Calma, Rodrigo. Vai passar. Paciência. Obrigado por todas as mensagens de carinho! Já, já estou de volta", publicou o ator, que atualmente, faz parte do elenco da versão brasileira de "Sweeney Todd", nos teatros de São Paulo.

Em 2021, Rodrigo fez parte da série "Passaporte para Liberdade", além de ter participado, exepecionalmente, de "Verdades Secretas 2" e aceitado fazer parte do grupo de jurados da primeira temporada do "The Masked Singer". Este ano, o ator vem se apresentando em teatros, mas também fará parte da nova versão do filme "Grande Sertão Veredas".