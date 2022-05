Samara Felippo é vítima de golpe em compras feitas por aplicativo de entrega - Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2022 10:26 | Atualizado 16/05/2022 10:37

Rio - Samara Felippo usou as redes sociais na tarde de domingo para expor que foi vítima de um golpe. Após fazer compras no mercado, por um aplicativo de entregas, a atriz recebeu bolsas vazias, repletas de papelão, isopor e garrafas plásticas de água.

"Gente, eu vim aqui falar uma coisa muito importante para vocês. Estou muito put* da minha vida! Quando vocês forem pedir no Rappi, que inclusive, eu não peço nunca mais, porque eu pedi e olha o que o cara me entregou", iniciou Samara nos stories do Instagram.

"Ele me entregou três sacolas com uma garrafa de água dentro, pesada e papel. Papel e isopor. Então, assim, não passem o código antes de conferir a compra de vocês! Eu estava apressada, resolvendo coisas das minhas filhas, ele deixou na porta, eu passei o código e me ferrei", disse frustrada.

Após alguns minutos, Samara voltou ao Instagram para dizer que teria seu pedido estornado pela empresa, além de ratificar a importância de estar alerta na hora do recebimento de alguma compra feita por aplicativos de entrega.

"Bom, só para dividir: o Rappi entrou em contato, porque eu não parei de falar no chat, e eles vão estornar minha compra, pelo menos. Então, por favor, fiquem atentos!", concluiu.