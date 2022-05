Arthur Aguiar foi alvo de críticas ao cantar no ’Encontro’ - Reprodução/Internet

Publicado 16/05/2022 17:51

Rio - Arthur Aguiar decidiu focar na carreira musical após vencer a vigésima segunda edição do 'Big Brother Brasil', e nesta segunda-feira (16) esteve no programa 'Encontro', comandado por Fátima Bernardes. O ex-BBB cantou ao vivo a música 'Fora da Casinha' sua parceira com Matheus Fernandes, e foi alvo de críticas dos internautas.

fotogaleria Na internet, a falta de afinação do ex-BBB repercutiu bastante. "Arthur Aguiar fora da casinha e do tom no Encontro", escreveu um internauta. "Pergunta sincera, quem falou para o Arthur Aguiar que ele canta bem? Sem afinação, sem carisma...", disse outro. "Arthur Aguiar o inimigo do ritmo e afinação", Afirmou um terceiro.

Fora da casinha e do tom! Arthur Aguiar cantando hoje no Encontro. pic.twitter.com/alUxSYyZHp — PAN (@forumpandlr) May 16, 2022