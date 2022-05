Jéssica Ellen e Dan Ferreira anunciam gravidez - Reprodução/Instagram

Jéssica Ellen e Dan Ferreira anunciam gravidezReprodução/Instagram

Publicado 16/05/2022 16:33

Rio - Jéssica Ellen surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (16) ao anunciar que espera o primeiro filho com o noivo, Dan Ferreira. Na revelação, feita no Instagram, a atriz mostrou o primeiro sapatinho do bebê e usou um trecho da canção 'Paciência' de Lenine como legenda da publicação.