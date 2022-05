MC Poze dá dinheiro a funcionários em condomínio e segurança acaba sendo demitido - Reprodução do Instagram

Publicado 16/05/2022 16:00 | Atualizado 16/05/2022 16:10

Rio - O MC Poze do Rodo foi surpreendido durante um show, em Recife, na noite deste domingo (15). Enquanto o artista tirava foto com fãs em volta do palco, uma pessoa da plateia puxou o colar de ouro que ele estava usando. Poze ficou irritado com a situação e mobilizou os seguranças.

A confusão foi publicada pelo cantor em seus stories no Instagram.