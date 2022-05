Carla Bruno desabafa sobre críticas e ataques que recebeu após a performance com Tierry na ’Dança dos Famosos’ - Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2022 12:38 | Atualizado 16/05/2022 12:44

Rio - No "Domingão" do último domingo, Tierry e Carla Bruno protagonizaram um beijo de língua , em meio à coreografia do funk Se Ela Dança, Eu Danço, de MC Leozinho. A apresentação dos dois rendeu muitos comentários nas redes sociais, alguns de elogios, já outros, repletos de críticas. "Que mico, profissionalismo nota 0", "O quadro é dança ou beijo?", "isso é muita apelação", "Ensinou o beijo e esqueceu a dança", opinaram alguns internautas no Twitter.

Após a repercussão, a instrutora de Tierry na competição usou o Instagram para rebater as críticas e comentários maldosos que vem recebendo: "A música fala 'beijar, beijar, beijar', vocês não acharam que a coreografia seria pulando amarelinha, né?", iniciou.

"Mais um estilo no 'Dança dos Famosos', está aí o nosso funk. E independente do resultado da competição, o que prevalece é a certeza de que só a gente sabe o real valor de entregar e concluir mais uma semana. É tanta coisa que ninguém faz ideia… Sigo com a paz da consciência tranquila, e é isso. Deus sabe de todas as coisas sempre! Obrigada de coração a todas as pessoas lindas que torcem de verdade para a gente", desabafou Carla. Nos comentários do post, Tierry prestou seu apoio, respondendo: "Você foi incrível".