Rômulo Arantes e Mari Saad trocam beijos em restaurante da zona sul do Rio de Janeiro - Adão / AgNews

Publicado 16/05/2022 09:18 | Atualizado 16/05/2022 09:40

Rio - Rômulo Arantes Neto e Mari Saad foram fotografados durante um momento romântico, no Rio. O casal, que revelou o namoro em meados do mês de março, estava almoçando em um restaurante da Zona Sul da cidade, no domingo, enquanto trocava beijos e carícias.

Assim que chegou ao local, o ator demonstrou seu lado cavalheiro, abrindo a porta do carro para a influenciadora. Posteriormente, nas redes sociais, Rômulo compartilhou registros pessoais do momento, fazendo um rápido story de Mari, de uma mulher e também de sua afilhada, que estava presente. Na legenda do vídeo, o ator escreveu em inglês "Vibrações de domingo. Família!", enquanto os filmava à mesa.

Antes de assumir o romance com a influenciadora, o ator foi envolvido em boatos de que estaria em um relacionamento com a cantora Giulia Be, que recentemente assumiu o namoro com Conor Kennedy, ex-namorado de Taylor Swift. A história foi desmentida após uma publicação de registros feitos por Rômulo, do casamento da empresária Piny Montoro, em 21 de março. No carrossel de fotos, o ator incluiu uma ao lado de Mari Saad, que uma semana depois, falou pela primeira vez sobre o namoro dos dois.