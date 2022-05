Karol Conká diz que não participaria de 'A Fazenda' - Reprodução/YouTube

Karol Conká diz que não participaria de 'A Fazenda'Reprodução/YouTube

Publicado 15/05/2022 14:53

Rio - Mais de um ano após ser cancelada por sua participação no "BBB 21", Karol Conká respondeu se participaria do reality show "A Fazenda". Em entrevista no programa de rádio Chupim, a cantora de 36 anos deixou claro que não tem interesse em competir no programa da RecordTV e explicou que acredita não ter o perfil dos famosos que costumam participar da atração.

fotogaleria

"Acho que não, eu ia me estressar um pouco", comentou a funkeira. Karol ainda acrescentou que os animais não seriam o problema e disse: "Talvez até fosse tranquilo, mas é muita baixaria, eu não me encaixo", opinou. "As pessoas acham que eu sou barraqueira, mas eu não sou. Eu fui explosiva [no 'BBB 21']. Hoje eu controlo a minha animosidade", completou a artista, que se tornou a ex-participante com maior rejeição na história do reality da TV Globo.

A fala da cantora acabou gerando uma reação de Solange Gomes, que esteve na edição mais recente do reality rural: "Sra. Karol Conká, dizer que 'A Fazenda' é muita baixaria? A maior baixaria é ser eliminada, ops, rejeitada com 99,17%. Nem a Globo conseguiu te salvar depois, bicha. Ass: Solange, finalista 'A Fazenda 13'", escreveu a ex-Banheira do Gugu em postagem no Twitter.

Por outro lado, internautas defenderam Conká nos comentários da publicação, discordando do posicionamento de Solange. "A rejeição da Karol no 'BBB' não anula a opinião dela sobre 'A Fazenda'. Sol, gosto muito de você, mas a Karol não mentiu em nada", comentou uma seguidora. "O mais engraçado é que a Karol, mesmo rejeitada, é mais memorável que qualquer campeão da Fazenda", alfinetou outra pessoa.

Confira: