Wanessa Camargo agradece apoio de fãs após anunciar separaçãoReprodução/Instagram

Publicado 15/05/2022 10:20

Rio - Wanessa Camargo usou suas redes sociais, neste sábado, para compartilhar uma sequência de fotos em que esbanja um belo sorriso. Em postagem no Instagram, a cantora de 39 anos aproveitou para agradecer o carinho recebido dos fãs desde que anunciou o fim do casamento com Marcus Buaiz, no último dia 2.

"Oi, meus amores! Passando pra agradecer por tanto carinho nesses últimos dias. Que o sábado de vocês seja lindo e leve, como a vida deve ser", declarou a artista na legenda da publicação. Wanessa e Marcus estavam juntos há 17 anos e tiveram dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7.

Nos comentários, internautas encheram a cantora de elogios, além de reafirmar o apoio à filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godói. "Você merece todo o carinho do mundo", escreveu um seguidor. "Estamos juntos com você em qualquer tomada de decisão! Seja feliz", disse outro fã. "Você é uma pessoa maravilhosa, Wanessa, amo muito. Saiba que eu e seus fãs sempre vamos torcer por sua felicidade", completou um terceiro.

