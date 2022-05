Breno Silveira - Reprodução

Publicado 15/05/2022 09:41 | Atualizado 15/05/2022 18:36

Rio - O velório de Breno Silveira aconteceu às 17h deste domingo, em cerimônia restrita aos parentes e amigos no Museu de Arte Moderna, na Zona Sul do Rio. O cineasta morreu, aos 58 anos, neste sábado, vítima de um infarto fulminante em Pernambuco, onde participava do primeiro dia de gravações do filme "Dona Vitória", estrelado por Fernanda Montenegro.

Segundo um membro da equipe de filmagem, Breno teve uma taquicardia no set montado na cidade de Limoeiro, onde serão gravadas as cenas da infância da protagonista. O diretor chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito.



Repercussão entre famosos

Breno Silveira era conhecido por ter dirigido longas que marcaram a história do cinema brasileiro, como "Dois Filhos de Francisco" e "Gonzaga: De Pai para Filho". A morte repentina do diretor abalou atores e atrizes, que usaram as redes sociais para homenagear o cineasta.

"Breno, obrigado por tudo!! Eu tenho certeza absoluta que você também se tornou um filho de Francisco. A nossa história contou com a sua brilhante participação, a qual carrego comigo, com muito orgulho e carinho. Que perda tão prematura e dolorosa. Sinceramente, me faltam palavras…", escreveu Zezé Di Camargo.

Luciano também agradeceu Silveira pela direção do longa que levou mais de cinco milhões de espectadores ao cinema no ano de sua estreia, se tornando a maior bilheteria nacional de 2005. "O poeta cubano José Martí dizia, 'Há uma coisa que um homem deve fazer na sua vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro.' E o que dizer e sentir quando, além desse triplo legado, você ganha de presente divino um filme? Sim, ter o sonho do seu pai, sua história e da sua família, sob a ótica de um gênio, registrando com maestria cada fase de nossas vidas, com emoções e ações. Esse gênio, hoje, partiu, com imensurável tristeza, mas deixando o legado de quem fez da arte a sua forma de viver. E se foi num set de filmagem, cenário onde seu olhar transcendeu o seu espaço e tempo, marcando a sua passagem pela Terra. Deus te receba no Céu, querido Breno!"

Estrela da biografia da dupla sertaneja, Dira Paes compartilhou uma foto em que aparece agarrada com Silveira e revelou ter tido contato com o brasiliense recentemente: "Estou muito triste com a sua partida. Vá em paz, Breno Silveira!!! Falamos na semana passada. Agradeço pelos nossos filmes, pela parceria, e pela alegria que tivemos a chance de compartilhar. Meus sentimentos profundos aos familiares. Muito, muito obrigada!", escreveu a atriz no Twitter.

Também do elenco de "Dom", Filipe Bragança usou os Stories do Instagram para lamentar o falecimento do cineasta: "Breno era um homem intenso e um artista apaixonado. Tinha uma história admirável e eu sempre ficava muito emocionado quando ele me contava sobre sua trajetória. Ser dirigido por ele foi fundamental para o meu crescimento. Vê-lo trabalhar com maestria como o extraordinário contador de histórias que ele era e ter a oportunidade de ser guiado por foi foi uma honra. Um verdadeiro privilégio. Breno era um mestre, e a sua arte ficará eternizada."

O ator e cantor Thiago Martins também homenageou Breno nas redes sociais, destaca a importância do diretor para sua carreira. O artista ganhou reconhecimento por sua atuação em "Era Uma Vez", drama de 2008 que rendeu diversos elogios para Thiago por sua atuação. "Descanse em paz, meu diretor! Que Deus conforte sua família! Aprendi muito com você e levarei suas palavras pra sempre no coração! Que Deus te receba, meu amigo! Te amo, Breno! Obrigado por tudo! Você mudou minha vida. Hoje, o cinema chora", escreveu.

