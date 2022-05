Cineasta morreu após um infarto fulminante - Reprodução

Cineasta morreu após um infarto fulminanteReprodução

Publicado 14/05/2022 13:44 | Atualizado 14/05/2022 14:51

Morreu, na manhã deste sábado, 14, o cineasta e diretor Breno Silveira, de 58 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele estava em Recife, durante o primeiro dia de filmagens do longa "Dona Vitória", estrelado por Fernanda Montenegro, quando passou mal, foi socorrido a um hospital da região, mas não resistiu.

fotogaleria Breno dirigiu sucessos de bilheteria como "2 filhos de Francisco", "Era uma Vez" e "Gonzaga: de Pai pra Filho". Ele também foi o diretor do clipe de Marisa Monte, "Segue o seco" e da série "Dom", da Amazon Prime. O filme "Dona Vitória", que começaria a ser rodado neste sábado, conta a história da mulher que com as filmagens feitas da janela de seu apartamento, em Copacabana, desmontou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais.

Ainda não há informações sobre o enterro do diretor.

Relembre a trajetória do cineasta

Nascido em Brasília, no dia 5 de fevereiro de 1964, Breno Silveira ficou conhecido como um dos diretores brasileiros de maior influência no país. O cineasta se formou em cinema pela École Louis Lumière, em Paris, e se lançou primeiramente como diretor de fotografia no longa “Carlota Joaquina: Princesa do Brasil”, em 1995. Em 2000, ele participou da mostra “Um Certo Olhar”, no Festival de Cannes, com o filme "Eu Tu Eles".

A estreia no cinema veio cinco anos depois, com o lançamento de “2 Filhos de Francisco”, longa biográfico sobre a dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. O filme se tornou o mais assistido daquele ano, com mais de 5 milhões de espectadores, e recebeu 10 indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, levando a melhor em quatro delas.

Além de dirigir filmes, Breno também se destacou no universo das séries, assumindo projetos como ”1 Contra Todos", que, atualmente, é a obra nacional com mais indicações ao prêmio Emmy Internacional na história. Mais recentemente, o cineasta também comandou as gravações de "Dom", uma produção original do Amazon Prime Video estrelada por Gabriel Leone e Flávio Tolezani.