Rafaella Santos responde perguntas dos fãsReprodução Internet

Publicado 16/05/2022 08:24

Rio - Rafaella Santos, de 26 anos, irmã de Neymar, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram neste domingo para conversar com os fãs. Questionada sobre maternidade, a influenciadora digital disse que pensa em ter três filhos. "3 babies (três bebês, em tradução livre)", escreveu. Atualmente, Rafaella reatou o namoro com o jogador Gabigol, de 25, do Flamengo.

Em uma outra postagem, a jovem contou os nomes que pretende dar aos filhos. "Maria sofia, José e Joaquim". Ela também recebeu perguntas sobre a data do casamento, mas disse que não tem pressa para oficializar a união. "Quando Deus quiser, sem pressa", afirmou.

Rafaella Santos e Gabigol tiveram um namoro marcado por idas e vindas. Eles reataram o relacionamento em março deste ano. "Para os curiosos de plantão, estamos de volta", escreveu Rafaella na ocasião, ao postar uma foto ao lado do jogador de futebol.