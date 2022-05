Caio Castro e a namorada, Daiane de Paula - Reprodução/Instagram

Caio Castro e a namorada, Daiane de PaulaReprodução/Instagram

Publicado 16/05/2022 17:25

Rio - Um eclipse lunar fascinou brasileiros, na madrugada desta segunda-feira (16), e se tornou um dos principais assuntos das redes sociais . Quem também curtiu o fenômeno astrológico, que pôde ser visto a olho nu, foi Caio Castro e sua namorada, a repórter Daiane de Paula. O ator compartilhou uma foto da chamada Lua de Sangue e ainda mostrou o jeito inusitado que o casal encontrou para observar o espetáculo.

"Meio da rua pra ver ela", escreveu o artista, na legenda da foto em que aparece deitado no asfalto com a amada, que comentou a publicação: "Namorada ama tanto!", escreveu a jornalista. Além disso, Caio também compartilhou alguns vídeos do momento especial em seus Stories, ao som do clássico "Tá Vendo Aquela Lua", do grupo Exaltasamba.

