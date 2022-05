Flávia Viana desabafou após o falecimento do sogro - Reprodução/Instagram

Flávia Viana desabafou após o falecimento do sogro Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2022 14:51 | Atualizado 16/05/2022 15:07

Rio - A ex-BBB e vencedora de 'A Fazenda - Nova Chance' Flávia Viana usou o Instagram para lamentar a morte do pai de seu marido, Marcelo Zangrandi, no último domingo. A influenciadora relembrou alguns momentos ao lado do sogro, João Zangrandi, e escreveu um texto o homenageando.

"Ontem acordei com a notícia mais triste que poderia receber! O dia perdeu a cor, a dor invadiu o peito e o desespero de não te ter mais entre nós. Uma das pessoas mais especiais que já conheci nessa vida. Não sei explicar o tamanho da dor de não te ter mais com a gente, meu sogro. Poxa. O dono da melhor pizza, das melhores histórias, melhor anfitrião do mundo, melhor sogro (um paizão pra mim) confidente, dono dos melhores conselhos, melhor vovô, pai, pessoa como você não poderiam partir. Não sei dizer o tamanho da saudade", desabafou.

Flávia Viana recordou o suporte do sogro durante o parto de seu filho com o apresentador. "Quando minha bolsa estourou para o Gabs nascer, antes da gente chegar na maternidade ele já estava lá. Sentadinho, todo emocionado e pronto para nos dar força. Apaixonado por esse netos e eles apaixonados pelo 'uouô'. "Obrigada, João. Por tudo. Vamos ter que aprender a conviver com essa dor e saudade com as melhores lembranças do mundo. Se você encontrar com meu pai aí no céu dá um abraço nele bem apertado, ele vai te agradecer pelo que você fez por mim aqui nesse mundo. Deus o receba com um abraço apertado, orgulhoso do que você construiu, da família que formou e da quantidade de pessoas que foram tocadas pela sua alegria, inteligência e bondade. Te amo, meu sogro. Vá em paz!", concluiu.

Marcelo Zangrandi também desabafou sobre o falecimento do pai. "Meu herói, minha direção, meu exemplo, meu pai, minha vida! Eu não sei como continuar minha vida sem você, terei que viver com essa tristeza infinita. O que me dá forças é a família linda que você e minha mãe formaram e saber que você estava feliz como nunca esteve com seus netos. Tenha certeza que seus ensinamentos serão passados para eles que te amam muito. Só tenho lembranças de você brincando, cuidando e alegrando em todos os lugares que passava, por isso é tão querido por todo mundo!", escreveu.