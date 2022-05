'Lua de Sangue' foi transmitida pelo Planetário do Rio - Reprodução/ Planetário do Rio

Rio - Muitos cariocas encurtaram as horas de sono nesta segunda-feira para assistir o eclipse lunar conhecido como "Lua de Sangue". O Planetário do Rio, localizado na Gávea, na Zona Sul da cidade, abriu os portões e recebeu dezenas de pessoas para observar o fenômeno, que poderia ser visto a olho nu em todo Brasil.



O eclipse total aconteceu às 0h28 na capital. Na manhã desta segunda-feira, as redes sociais estavam cheias de registros da lua avermelhada. Foi possível observar o espetáculo em toda América do Sul, na América Central e em parte da América do Norte, da Europa e da África.



A advogada Andreza Marins, 33, chegou ao planetário às 21h de domingo e só saiu 3h. Às 8h desta segunda-feira ela já estava acordada. Mas, as horas de sono a menos valeram a pena. "Eu ganhei muito. É um evento muito especial e a gente nem sempre tem essa visibilidade. Ontem foi um privilégio. Estou anestesiada até agora. Eu dormi, mas não relaxei totalmente, e acordei feliz", conta.



Guarnecida com tapete de ioga, cobertor e lanches, Andreza conta que realizou um sonho de infância. "Nunca tinha tido essa oportunidade. Fez um céu super limpo. A lua começou a voltar ao normal 1h20 da madrugada. Um espetáculo", elogiou.



A lua fica avermelhada ao cruzar a sombra da Terra, provocada pelo Sol. O fenômeno acontece durante o momento em que sol, Terra e lua se alinham e o satélite atravessa a sombra terrestre. Como não recebe a incidência direta da luz solar, fica com a coloração especial. A atmosfera do planeta espalha a parte azul da luz solar e apenas os raios avermelhados alcançam a lua, explicou o astrólogo do Planetário do Rio Leandro Guedes, em transmissão realizada pelo observatório.

O próximo eclipse total, segundo o astrólogo, será 8 de novembro, mas as condições não serão tão boas pois será visível apenas quando a lua estiver se pondo, diferentemente do desta madrugada, que a lua estava alta no céu.

De diversos pontos da cidade, cariocas registraram fotos e publicaram nas redes sociais. "Observar a lua é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eclipse tá maravilhoso", disse um internauta. "Ontem acordei de madrugada para ir no banheiro e fui olhar a lua... Rapaz, espetacular", comentou outro. Os românticos também aproveitaram para gracejar: "A lua tá bonita, mais só perde pra ela".

Outros estados brasileiros também tiveram pontos de observação do fenômeno. Em São Paulo, o Planetário Ibirapuera também realizou uma virada de apreciação da lua. O Clube de Astronomia de Brasília observou o eclipse da praça dos Três Poderes. Em Olinda, Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, o Observatório Astronômico do Alto da Sé disponibilizou sete telescópios ao público.