Luisa Mell teve fratura na coluna detectada após convulsão Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2022 18:50

Rio - A equipe de Luisa Mell emitiu um comunicado atualizando o estado de saúde da apresentadora depois de sua internação após bater as costas devido a um episódio de convulsão. A ativista animal foi internada na semana passada e recebeu alta na última sexta-feira. Inicialmente, foi divulgado que a situação não era nada preocupante, mas agora uma fratura no osso da base da coluna vertebral foi detectado.

fotogaleria "Amigos, a recomendação médica é de 2 semanas de repouso, pois Luisa fraturou o sacro. Não é grave, mas exige descanso! Agradecemos todo o amor e carinho que estão enviando em sua pronta recuperação", disse em nota.

Logo após sua internação, Luisa Mell desabafou sobre o estresse que enfrenta e as cobranças em torno da causa animal. "Muito estresse, não sei se consigo viver mais assim. Vocês acreditam numa coisa dessas: fui internada ontem, tive uma convulsão. Caí no show, bati as minhas costas... Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse, gente. Não sei se consigo viver assim, todo mês implorando", disse. "O Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. Não aguento mais. Não posso me matar deste jeito", completou.