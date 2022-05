Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, publicou carta aberta no dia que morte do funkeiro completou 1 ano - Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2022 19:41

Rio - Deolane Bezerra compartilhou uma carta aberta para desabafar sobre a morte de MC Kevin, que completou 1 ano nesta segunda-feira (16). O funkeiro faleceu após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

fotogaleria "1 ano...12 meses...52 semanas...365 dias...e ainda parece que foi ontem!!! Dia 16 de maio de 2021 as 18:10 eu recebi uma das piores notícias da minha vida. Kevin foi e sempre será o MENINO que mudou a minha vida em todos os sentidos e vou ser eternamente grata por isso. ELE me ensinou que devemos amar e nos doar na mesma proporção que devemos respeitar os nosso limites, o nosso sexto sentido e os avisos vindos do céu pelo Nosso Querido e Amado Deus!", iniciou a carta.

A advogada falou sobre tudo que aprendeu no tempo que passou ao lado do cantor. "Kevin sempre me enalteceu e muitas vezes vezes me fez enxergar a mulher que eu era, mesmo com seus erros me ensinou muito sobre amor, principalmente amor ao próximo! A sua passagem pela terra foi curta, mas nos deixou muitos ensinamentos! Vivemos momentos lindos que guardarei para sempre dentro do meu coração! Até aqui a Mão de Deus me sustentou e eu sigo fielmente acreditando que Ele me carrega no colo! Kevin, eu te amo em Cristo Jesus e muito obrigada por ter passado pela minha vida!!! Um dia nos reencontraremos!", concluiu.