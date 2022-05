Lulu Santos processa banco após descobrir que está com o nome sujo - Reprodução Internet

Lulu Santos processa banco após descobrir que está com o nome sujoReprodução Internet

Publicado 16/05/2022 18:57

Rio - Lulu Santos é gente como a gente e também enfrenta perrengues envolvendo bancos e nome sujo. Recentemente, o cantor de 69 anos abriu um processo contra o Banco do Brasil após descobrir que seu nome está no Serasa e SPC, segundo divulgou a coluna de Ancelmo Gois, do jornal 'O Globo', nesta segunda-feira.

fotogaleria

Com a ação, o artista pede uma indenização de R$ 50 mil por ter enfrentado "uma experiência traumática e vexatória" ao tomar conhecimento da situação. A irregularidade veio à tona quando Lulu solicitou cartões adicionais ao banco.

Procurada pelo DIA, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil enviou nota com o posicionamento da instituição financeira: "O Banco do Brasil informa que avalia o teor da ação mencionada para adotar as providências judiciais cabíveis. O BB informa ainda que se manifestará sobre o assunto nos respectivos autos do processo", diz o comunicado.

Já a assessoria de Lulu Santos não respondeu à demanda enviada pelo DIA. Atualmente em turnê pelo Brasil, o cantor também não comentou o assunto em suas redes sociais.