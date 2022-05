Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2022 16:34 | Atualizado 17/05/2022 16:47

Rio - Ludmilla e Brunna Gonçalves desembarcaram mais uma vez nas Ilhas Maldivas, localizadas no Oceano Índico, ao sul do continente asiático. Depois de muito mistério, o casal revelou, nesta terça-feira, o destino de sua viagem em uma publicação no Instagram. Na foto, as duas posam em clima de romance aproveitando as férias e esbanjando beleza com biquínis combinando.



"Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas", escreveu a cantora na legenda da publicação. O verso faz parte da música que Ludmilla fez para a esposa, presente no seu álbum "Numanice#2". "Não acredito que estamos nesse paraíso de novoooo", declarou a dançarina nos comentários.