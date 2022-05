Flay revelou ter ficado com o rosto cheio de espinhas após aderir ao 'chip da beleza' - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2022 17:36 | Atualizado 17/05/2022 17:39

Rio - A ex-BBB Flay usou suas redes sociais, nesta segunda-feira, para revelar os efeitos colaterais que apresentou ao usar um chip com hormônios, também conhecido como "chip da beleza". Respondendo os seguidores nos Stories do Instagram, a cantora publicou uma foto de seu rosto cheio de espinhas e desabafou sobre o método bastante utilizado por famosas.

"Muita espinha? Destruiu minha pele. Agora não tem mais espinhas, estão só algumas machinhas e eu estou tratando essa porr*. Agora o efeito do chip acabou, graças a Deus. Eu nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira, nunca! Eu tive nas costas na puberdade, no rosto nunca", declarou a ex-sister.

O chip citado por Flayslane é o mesmo que outras famosas utilizam para aliviar sintomas da menstruação, como cólicas e inchaço. Além disso, o implante conhecido como "chip da beleza" também promete ajudar no emagrecimento e no combate à celulite por sua fórmula composta pelo hormônio geristrinona.

No entanto, a propaganda do método é proibida no Brasil desde dezembro do ano passado , quando a Anvisa assinou uma resolução em que chama o tratamento de "risco à saúde pública". Além de não ter registro na agência reguladora, a substância presente no dispositivo pode causar efeitos colaterais, como desníveis de colesterol, problemas no coração e no fígado, entre outros.