Rodrigo Mussi e Viih TubeReprodução

Publicado 16/05/2022 21:40

Rio - Viih Tube usou suas redes sociais para celebrar a evolução no quadro de saúde de Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de carro em março deste ano. No último domingo, a influenciadora se emocionou após o ex-participante do "BBB 22" compartilhar uma carta aberta escrita a mão , em que agradece os fãs pelo apoio recebido nas últimas semanas.

"Eu estou tão feliz, estou boba, doida para que ele volte logo, essa semana vai ser de muito foco na recuperação. Ele está assimilando tudo no tempo certo das coisas para não causar ansiedade, mas em breve estará de volta", escreveu a youtuber, nos Stories do Instagram, na legenda de uma foto do bilhete escrito por Rodrigo.

Em seguida, Viih Tube relembrou os dias em que o gerente comercial esteve internado na UTI dos Hospital das Clínicas, em São Paulo: "Passa um filme na minha cabeça, dos primeiros dias desesperadores. Ele realmente é um milagre! Não estou conseguindo conter o tanto que estou feliz! É um amigo tão importante para mim, hoje falei para ele que já faz parte da minha família e eu da dele", continuou.

A ex-sister encerrou a postagem com um recado para Rodrigo, que recebeu alta no dia 28 de abril e segue em reabilitação intensiva: "Estarei para sempre com você, Ro. Você nunca esteve e nunca estará sozinho, até porque o Brasil todo está com você!", declarou ela.