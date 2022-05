Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi Reprodução/Instagram

Publicado 15/05/2022 20:57 | Atualizado 15/05/2022 20:57

O ex-BBB Rodrigo Mussi escreveu uma carta aberta aos fãs e seguidores, em sua primeira postagem desde que sofreu um grave acidente de carro, em São Paulo, no dia 31 de março deste ano. Neste domingo (15), o gerente comercial compartilhou o texto no Instagram, exibindo também sua mão direita em uma foto.



Na carta, Rodrigo diz que não sobreviveu à toa e agradece por uma nova vida. "Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias", inciou o post.

"Agora eu faço aniversário 2 vezes por ano. Lembrem-se somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta. Rodrigo Mussi. 15/05/2022", completou ele, em publicação feita no Instagram, na noite deste domingo (15). O participante do "Big Brother Brasil 22", da Globo, teve alta do Hospital das Clínicas em 28 de abril, após quase um mês internado, e segue em tratamento em uma clínica de reabilitação.

No início do mês, Rodrigo revelou ao irmão Diogo Mussi que não quer aparecer na rede social mesmo com a boa evolução no tratamento. "Em consulta de rotina, Rod fez vários exames. Também fez fisio e terapia ocupacional. Ele está bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na sua reabilitação", escreveu.



Na época, Diogo repassou em seu Instagram um recado em nome do irmão. Na ocasião, ele havia acabado de deixar o hospital. "Rodrigo pediu pra dizer para vocês, fãs, que não está sendo fácil. Disse também que vão ser semanas intensas e difíceis, mas que ele vai se esforçar e se dedicar ao máximo para estar recuperado. Disse também que sente muita falta da interação com vocês e, principalmente, do carinho, e que em breve já vai poder pegar o celular e interagir com vocês", disse.