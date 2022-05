Gil do Vigor - Reprodução do Instagram

Gil do VigorReprodução do Instagram

Publicado 15/05/2022 16:18 | Atualizado 15/05/2022 16:19

Encontro de milhões! Gil do Vigor está nos Estados Unidos, realizando o sonho de sua mãe, Jacira Santana, para conhecer o país norte-americano. No entanto, entre um passeio e outro, o economista e ex-BBB deu de cara com ninguém menos que a cantora Anitta nos bastidores do Loveloud Festival, no sábado (14).



Ele, que adora uma festa, assistiu ao show da Poderosa do palco e mostrou tudo em seus stories do Instagram. Provando ser gente como a gente, Gil ainda aproveitou para tietar alguns artistas, e tirou fotod com Anitta, claro, assim como com Daniel Coulter, vocalista do Imagine Dragons, David Archuleta e Morgxn.



mbora sua passagem tenha sido restrita aos bastidores do festival, o brasileiro também foi tietado por vários fãs, que se aglomeraram na tentativa de tirar uma selfie com ele!

Ao contrário de alguns rumores, Gil do Vigor confirmou que, sim, continuará o seu PhD. O ex-participante do "BBB21" havia feito uma pausa nos estudos, principalmente para cuidar da sua saúde mental. Com isso, logo se especulou que ele largaria a vida acadêmica para viver apenas dos frutos de ser um celebridade no Brasil. No entanto, em agosto, Gil estará de volta aos Estados Unidos.



“Em agosto estou voltando para o PhD! Falta bem pouquinho mas meu coração se enche de alegria por todas as experiências que tive/tenho a chance de vivenciar. Não sou artista mas estou emocionado por experimentar a arte durante este meu tempo no Brasil! Hoje só tenho gratidão“, escreveu Gil em seu Twitter.