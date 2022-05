Juliana Paes e Juliette nos bastidores do 'Altas Horas' - Reprodução/Instagram

Juliana Paes e Juliette nos bastidores do 'Altas Horas'Reprodução/Instagram

Publicado 15/05/2022 15:28

Rio - Juliana Paes e Juliette Freire se encontraram no "Altas Horas" deste sábado e relembraram um atrito que aconteceu entre a atriz e os fãs da ex-BBB. A polêmica começou quando a artista disse gostava do "jeito de atuar" da campeã do "BBB 21", ainda durante o reality show, mas os "cactos" entenderam a postagem como uma crítica.

"Tuítei que adorava o jeito de atuar da Juliette na casa e acharam que eu estava chamando ela de atriz. Não teve como se explicar", comentou Juliana durante o programa. "Fiquei um mês deprimida. Eu adorava ela", completou a atriz de "Pantanal".

Eu gosto do jeito de atuar da Juliette... #BBB21 — Juliana Paes (@julianapaes) March 8, 2021

Experiente em assuntos de "BBB", Pedro Bial complementou o relato da artista: "Quem entra lá dentro sabe que vai sofrer todo tipo de ataque, deboche. As torcidas de futebol não chegam perto da torcida de 'BBB'. É barra pesada", disse o jornalista, que apresentou o reality por 16 anos.