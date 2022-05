Milton Nascimento anuncia 'despedida dos palcos' com última turnê da carreira - Reprodução/Globo

Milton Nascimento anuncia 'despedida dos palcos' com última turnê da carreiraReprodução/Globo

Publicado 15/05/2022 11:27 | Atualizado 15/05/2022 12:15

Rio - Milton Nascimento pegou os fãs de surpresa, na noite deste sábado, ao anunciar a turnê "A Última Sessão de Música", que marcará sua despedida dos palcos. Em vídeo divulgado no "Altas Horas", da TV Globo, o cantor de 79 anos relembrou sua longa trajetória até se tornar um dos maiores artistas da música popular brasileira.

fotogaleria

"Solto a voz na estrada desde os 13 anos. Minha música me levou aos quatro cantos do mundo em seis décadas. Me tornei cidadão do mundo sem deixar de ser brasileiro", começou o músico. "Este ano completo 80 anos e essa turnê marcará minha despedida dos palcos. Da música jamais", completou Bituca sobre o espetáculo que deve passar pelo Brasil inteiro até o final deste ano.

Além de confirmar sua aposentadoria dos palcos na atração comandada por Serginho Groisman, Milton Nascimento também tem seguidores ansiosos por outra novidade nas redes sociais. Na última sexta-feira, o cantor publicou um vídeo que relembra os discos lançados pelo artista e escreveu: "Tenho um anúncio especial pra vocês. 15/05, às 19h".

Recentemente, o veterano teve seu álbum "Clube da Esquina" eleito como o melhor álbum brasileiro de todos os tempos. O projeto, gravado em parceria com Lô Borges e que completa 50 anos em 2022, foi avaliado por 162 especialistas em pesquisa realizada pelo podcast Discoteca Básica, apresentado por Ricardo Alexandre. "Notícia que alegra muito os nossos corações", celebrou Milton em postagem no Instagram.