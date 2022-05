Joelma - Reprodução do Twitter

Publicado 15/05/2022 19:49 | Atualizado 15/05/2022 19:53

A emoção tomou conta do Sambódromo de Manaus, neste sábado (14), durante a gravação do mais novo DVD de Joelma, intitulado "Isso é Calypso na Amazônia". Após 18 anos do registro de "Calypso na Amazônia", de 2004, a cantora retornou em grande estilo ao local para realizar um showzão. O espetáculo contou com a presença de milhares de pessoas, que aclamaram a artista.

E o espetáculo contou com ares de superprodução, viu?! Logo de cara, Joelma surpreendeu ao surgir na arena em cima de uma estrutura suspensa, na qual teve uma vista panorâmica de todos os fãs que estavam no local. Todos eles, claro, entoaram os mais variados sucessos da artista à plenos pulmões. Emocionada, ela entregou muita dança e uma surra de hits.

O repertório, claro, enalteceu o legado do Calypso e também de sua própria carreira solo. Apesar dos ares de nostalgia, o show ganhou muitas novidades e contou com o apoio de uma superprodução que entregou um verdadeiro espetáculo aos fãs.

Os fãs também puderam prestigiar a queima de fogos momentos antes da abertura do show. Na gravação, Joelma passeou por canções que marcaram sua carreira no passado e marcam o atual momento da artista. "Pra Te Esquecer", "Dançando Calypso (Cavalo Manco)", “Cumbia de Amor” e "A Lua Me Traiu", sucessos da época em que era vocalista da Banda Calypso, além de "Pará Calypso", "Coração Vencedor", e "Gigantes do Norte", trabalhos recentes da artista.