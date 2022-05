Breno Silveira trabalhava em série sobre Roberto Carlos antes de morrer - Montagem/Globo/Caio Girardi

Breno Silveira trabalhava em série sobre Roberto Carlos antes de morrerMontagem/Globo/Caio Girardi

Publicado 15/05/2022 14:02 | Atualizado 15/05/2022 14:11

Rio - Além de comover artistas, a morte do cineasta Breno Silveira , neste sábado, também deixa impactos no mercado audiovisual brasileiro. Aos 58 anos, o diretor foi vítima de um infarto fulminante, em Pernambuco, durante as filmagens do longa "Dona Vitória". Além do filme, ele também estava envolvido na produção de uma série biográfica sobre Roberto Carlos, criada a partir de relatos do próprio cantor.