Jade Picon mostra hematoma no pescoço e evita polêmicas ao dizer que se queimouReprodução/Instagram

Publicado 15/05/2022 12:42 | Atualizado 15/05/2022 13:12

Rio - Jade Picon chamou a atenção dos seguidores, no último sábado, ao surgir com um hematoma no pescoço em seus Stories do Instagram. Sem abrir espaço para boatos sobre sua vida amorosa, a ex-BBB deixou claro que o machucado não é resultado de uma noite quente e sim de um acidente doméstico.

A influenciadora contou que estava testando um babyliss quando encostou o aparelho no pescoço, o que causou uma queimadura na região. "Fui testar pela primeira vez e me queimei de novo", escreveu a morena na legenda do vídeo. A ex-participante do "BBB 22" também usou o Twitter para brincar com a situação: "Já logo postei que me queimei no pescoço pra não inventarem história", escreveu.

já logo postei q me queimei no pescoço pra não inventarem história — Jade Picon (@jadepicon) May 14, 2022

Jade Picon se tornou o centro de uma polêmica na última semana, após ser divulgado que a influenciadora seria a vilã da próxima novela das 21h, "Travessia", de Gloria Perez. Nas redes sociais, internautas e artistas famosos se posicionaram contra a escalação da ex-sister, que não tem experiência nem registro profissional como atriz. "Olha, veja se não é um lindo dia para ofender alguém. Principalmente, se esse alguém sou eu", ironizou a famosa, em resposta às críticas que recebeu.