Whindersson Nunes assume culpa por ataques contra Luísa Sonza após separação marcada por polêmicas - Reprodução/Instagram/GNT

Whindersson Nunes assume culpa por ataques contra Luísa Sonza após separação marcada por polêmicasReprodução/Instagram/GNT

Publicado 15/05/2022 12:00

Rio - A separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltou a ser comentada nas redes sociais na última semana, após a cantora participar do "Saia Justa", no GNT, na última quarta-feira. Durante o bate-papo, a artista relembrou os ataques e ameaças que sofreu por causa de um boato de que teria traído o humorista, que decidiu assumir a responsabilidade pelo ódio que a gaúcha enfrentou.

fotogaleria

Um trecho da participação de Luísa na atração viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 2,3 mihões de visualizações no Twitter. No vídeo, ela relata uma crise que teve antes de uma viagem de avião por pensar que seria assassinada por um passageiro: “Entrei e o homem colocou uma mala preta do meu lado. E foi para o fundo do avião. Achei que o cara ia me matar. Tive uma crise que me impediu de andar. A aeromoça me ajudou e eu não consegui fazer a viagem. Voltei para casa e minha equipe me apoiou porque, como estávamos ainda na pandemia, minha família estava longe”, relembrou.

Apesar de não comentar diretamente o caso, neste sábado, Whindersson compartilhou em seu perfil no Twitter a postagem de outro internauta, que aponta a "culpa" do youtuber nas ofensas que a ex-esposa recebe desde o divórcio. "Doa a quem doer, Whindersson Nunes foi responsável por isso, não só por não negar [os boatos] mas sim por, na época, fazer piada de corno e, depois de quase 2 anos, só desmentir a situação", escreveu o usuário.

Confira: