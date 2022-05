Ex-BBB Natália Deodato curte show de Zé Felipe

Rio - A ex-BBB Natália Deodado escolheu um modelito arrasador para assistir ao show do cantor Zé Felipe, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite deste sábado. A manicure estava deslumbrante, cheia de brilhos e com um decote conhecido como "underboob" (abaixo dos seios, em tradução livre). Durante o evento, Natália posou para fotos com a influenciadora digital Camila Loures, que também estava por lá. Camila é uma das melhores amigas de Virgínia Fonseca, mulher de Zé Felipe.

