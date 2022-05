Fred e Cris - Reprodução do Instagram

Fred e CrisReprodução do Instagram

Publicado 15/05/2022 18:27

Fred estourou o fofurômetro do Instagaram ao compartilhar uma sequência de fotos e vídeos na companhia de seu filho, Cris, fruto da antiga relação com Bianca Andrade, a Boca Rosa. É que o rapaz visitou a NBA Store Arena, em São Paulo, neste domingo (15), com o pequeno e jogarem basquete uniformizados.



Pai e filho surgiram com camisas personalizadas do Los Angeles Lakers. O uniforme era uma camiseta roxa e amarela, mas, no lugar do nome do time norte-americano de basquete, lia-se "Lacris". Fred e Cris tiraram fotos no espaço, brincaram com a bola de basquete e fizeram várias cestas. Na legenda, Fred falou sobre os dez meses do pequeno.



"10 meses do baby e o tema foi: Los Angeles LaCris! Uma das grandes paixões do papai que pelo jeito tá virando paixão do pequeno também, que se diverte demais na quadra e com a bola. Queria agradecer demais à @nbastorearena e à @nbabrasil pelo domingão maravilhoso que eles nos proporcionaram. Tirei fotos e vivi momentos que vou guardar pra vida toda, então já já posto muito mais", contou.

E se depender do pai, Cris será um multiatleta. No sábado (14), Fred vestiu o filho com o uniforme do Palmeiras e os dois jogaram futebol juntos, com vários pontos do pequeno em um mini gol. Resumindo, um fim de semana de muita diversão entre pai e filho.