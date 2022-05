Anitta - Reprodução do Instgaram

Publicado 15/05/2022 23:16

É ela! Anitta representou o Brasil neste domingo (15) ao pisar no palco do Billboard Music Awards 2022, nos Estados Unidos, uma das maiores premiações globais da música. Por lá, a Poderosa apresentou a categoria de Melhor Grupo/Duo Country, ao lado do cantor Michael Bublé. E ela não passou despercebida pelo tapete vermelho, viu?! Para a ocasião, a cantora apostou em um vestido metalizado que valorizou suas corvas.



O modelito é assinado pela grife italiana Versace e faz parte de uma coleção especial em parceria com outra marca igualmente famosa, a Fendi. Além do look grifado, a cantora só tem motivos para comemorar. "É a minha primeira vez e estou muito feliz. É um ótimo momento na minha carreira, estou participando desses eventos [Billboard Music Awards, o baile de gala do MET] que eu nunca pensei que pudesse estar presente... É maravilhoso", disse Anitta em entrevista ao canal americano E! Entertainment.

Logo em sua aparição no palco, a artista surgiu na premiação global falando em português, inglês e espanhol. Entregando muita simpatia e beleza, a estrela brasileira fez bonito, mais uma vez.