Anitta falou três línguas ao apresentar categoria com Michael Bublé no Billboard Music Award - Reprodução

Anitta falou três línguas ao apresentar categoria com Michael Bublé no Billboard Music AwardReprodução

Publicado 16/05/2022 20:02

Anitta é internacional e poliglota! A cantora, que está decolando no exterior, viralizou na internet após apresentar uma das categorias no prêmio Billboard Music Awards, neste domingo (15), nos Estados Unidos. Ao lado de Michael Bublé, a artista esbanjou seu talento ao falar português, inglês e espanhol no palco da premiação.

fotogaleria

Anitta, que também domina o francês e o italiano, foi convidada por Bublé, que apresentava a categoria com ela, a mostrar sua habilidade com idiomas. Em prontidão, a cantora começou a falar em diversas línguas e impressionou a plateia.

A internet também bateu palma para a cantora, que foi muito comentada nas redes sociais. "Ela venceu muito!", disse uma fã. "Anitta poliglota brilhando no palco do Billboard", afirmou outra internauta. "Ela deu um show de carisma", afirmou um terceiro.

Em um vestido rosa brilhante, assinado pelas grifes Versace e Fendi, Anitta chegou arrasando no tapete vermelho. A cantora, que, há um mês ficou em primeiro lugar nos rankings mundiais pela canção "Envolver", foi a primeira brasileira a subir no palco do prêmio internacional.