Mariana Rios desembarca em aeroporto do Rio de Janeiro - Vitor Pereira / Ag. News

Mariana Rios desembarca em aeroporto do Rio de JaneiroVitor Pereira / Ag. News

Publicado 16/05/2022 16:41

Rio - Após ser confirmada como a nova apresentadora do reality show "Ilha Record", Mariana Rios desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, no último domingo (15). Mesmo de máscara, a atriz sorriu para a câmera enquanto cruzava o estabelecimento vestindo um look todo vermelho. Nesta segunda-feira, a artista explicou, nos Stories do Instagram, que está na capital fluminense para gravar um filme.

fotogaleria

Em vídeo publicado nas redes sociais, Mariana revelou estar com a agenda cheia para os próximos meses. Além das filmagens do longa "Um Ano Inesquecível", a mineira também acaba de ser contratada pela Record TV para comandar o próximo reality show da emissora. Após Sabrina Sato deixar o canal, a ex-'Malhação' se prepara para estrear como a apresentadora do "Ilha Record".

"Começando uma nova história! Obrigada, Record TV, pela oportunidade e confiança! Esse é um dos dias mais felizes da minha vida!", declarou a artista, na última sexta-feira, em postagem no Instagram. "Vamos com tudo nessa Ilha!", completou ela.

Confira: