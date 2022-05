Ex-BBB Eliezer visita os Estúdios Globo e pede emprego na emissora - Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2022 18:19 | Atualizado 16/05/2022 18:20

Rio - Curtindo a vida após o fim do "BBB 22", Eliezer Netto retornou aos Estúdios Globo, nesta segunda-feira (16), para reivindicar um prêmio que conquistou na reta final do reality show. Em dinâmica do Globoplay, o último Pipoca a deixar o programa ganhou a oportunidade de visitar a cidade cenográfica da emissora carioca. O ex-brother usou as redes sociais para registrar o passeio e manifestou o desejo de ser contratado pelo canal.

Nos Stories do Instagram, Eli mostrou detalhes do tour que contou com uma passagem pelo local onde são preparados os alimentos cenográficos que aparecem nas novelas da TV Globo. Impressionado com as comidas, o fluminense sugeriu uma brincadeira para o "BBB 23": "Não sei como o Boninho não quis 'trollar' a gente nas festas colocando isso. Porque, às vezes, a gente não queria ver nem a atração, só queria comer de tanta fome que a gente tinha", contou.

Após o passeio, Eliezer falou sobre o desejo de trabalhar na rede do plim-plim: "Quero me dedicar a isso agora, aproveitar as oportunidades que aparecerem e isso só me dá mais gás e mais certeza que quero continuar a trilhar esse caminho de participar de uma produção da TV Globo, de uma novela, de uma série, de um programa", afirmou. Durante a brincadeira que garantiu a visita do ex-BBB aos Estúdios Globo, Boninho ainda sugeriu que o publicitário ainda poderia conseguir uma ponta em algum folhetim da emissora.

"Meu sonho mesmo é ser apresentador. Lógico que atuar e ser ator é um desafio, mas quero estudar para isso. Gosto do palco, do contato e da comunicação", completou Eli. No Twitter, o designer ainda brincou com o sonho de seguir os passos de ex-BBBs como Ana Clara e Gil do Vigor: "Gente, eu quero continuar sendo Global. Pra onde manda o currículo?", escreveu.

Gente, eu quero continuar sendo Global. Pra onde manda o currículo? — Eliezer (@eliezer) May 16, 2022