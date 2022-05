Laís Caldas e Gustavo Marsengo - Reprodução/Instagram

Laís Caldas e Gustavo MarsengoReprodução/Instagram

Publicado 13/05/2022 15:42

Rio - Laís Caldas também faz parte da lista de ex-BBBs que estão de mudança para a cidade de São Paulo. A médica, que atualmente mora em Crixás, em Goiânia, contou para os fãs que está em busca de um apartamento, mas adiantou que viverá sozinha por enquanto. Isso porque foi questionada por seus seguidores se dividiria seu novo lar com o namorado, Gustavo Marsengo.

"Um monte de gente me perguntando isso aqui, então vou responder logo. Não. Gustavo e eu não vamos morar juntos, vai ser cada um no seu cantinho. Acho importante passar por cada fase tudo certinho. Morar junto só depois do casamento", garantiu ela.

fotogaleria