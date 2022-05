Eliezer diz que astrólogo previu sua entrada no 'BBB 22' - Reprodução/YouTube

Eliezer diz que astrólogo previu sua entrada no 'BBB 22'Reprodução/YouTube

Publicado 13/05/2022 21:12

Rio - Parece que o convite para entrar no "BBB 22" não pegou Eliezer Netto de surpresa. Em entrevista ao podcast Podpah desta sexta-feira (13), o designer revelou que já havia sido avisado por um astrólogo de que seria famoso, cinco anos antes de se tornar um dos participantes da última edição do reality show.

Durante o bate-papo transmitido pelo YouTube, o ex-brother contou que nunca teve a intenção de se tornar uma celebridade, mas logo emendou: "Um astrólogo disse que eu ia ficar famoso a nível nacional por causa de um apelido. Ele falou isso há cinco anos", revelou o fluminense, que era chamado pelos ex-colegas de confinamento de Eli.

"Quando começou o processo, eu não sei o porquê, mas a única certeza que eu tinha era que eu ia entrar. Só que eu comecei a passar mal durante o processo antes de entrar no Big Brother. Eu fui lá [no astrólogo] e falei: 'Vê o meu mapa [astral] do ano que vem'. Ele leu e tinha todo esse universo de fama [escrito para mim]. Foi então que eu falei: 'Estou no processo de entrar para o BBB', e ele falou: 'Você já está dentro'", explicou Eliezer.

Eliminado no Top 4 do "BBB 22", o publicitário relembrou que o vidente também previu que o ex-BBB chegaria perto do prêmio de R$ 1,5 milhão. "Quando eu perguntei: 'Como vai ser lá dentro?', ele falou: 'Não posso te garantir que você vai ganhar o programa, mas o que eu posso falar é que você vai ficar até a final'", relatou ele, que viveu affair com Maria e Natália durante o confinamento.