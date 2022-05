Jade Picon, Paulo André, Gustavo e Laís tiram foto juntos em balada - Reprodução / Instagram

Jade Picon, Paulo André, Gustavo e Laís tiram foto juntos em balada Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2022 09:13 | Atualizado 12/05/2022 09:40

Rio - Jade Picon e Paulo André parecem estar mais próximos que nunca. Na madrugada desta quinta-feira (12), os dois se encontraram em uma balada, onde se uniram ao casal Gustavo Marsengo e Laís Caldas para festejar. A médica usou o Instagram para compartilhar stories do momento, além de uma foto dos quatro juntos.

fotogaleria

"Perdi Gustavo Marsengo ou ganhei Jade Picon? Amo! -10 Paulo André", brincou Laís na legenda da fotografia, em que aparece em uma das pontas, ao lado de Jade, enquanto Gustavo ocupa a outra, abraçado com PA.

Nas redes sociais, fãs do velocista e da influencer ficaram alvoroçados com a possibilidade dos dois engatarem em um relacionamento fora da casa, depois de protagonizar alguns momentos românticos no "BBB 22". "Laís hoje fez pelos primos jadrés o que ninguém ao menos tentou, ainda de quebra uniu Jade e Gustavo", comemorou um internauta. "Jade e PA são muito lindos. Jadré vive!", "Laís caldas, te amo viu? A última conchinha jadré que perdemos, ta paga já! risos", comentaram outros dois fãs no Twitter.