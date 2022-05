Daniel Lenhardt desabafa sobre o medo de se expor nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Daniel Lenhardt desabafa sobre o medo de se expor nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2022 10:00

Rio - Daniel Lenhardt, ex-participante do "BBB 20", usou seu Instagram, na noite de segunda-feira (9), para desabafar sobre o medo de se expor nas redes sociais. Nos stories, o modelo foi direto ao ponto e admitiu ter trauma dos ataques que recebeu e ainda recebe na internet.

"Eu acho que eu ainda tenho muitos traumas e medos da internet. Às vezes, isso é tão difícil para mim. Não sei lidar. O medo consome em instantes e o pensamento não para", iniciou.

"Compartilhar momentos pessoais e especiais aqui com vocês me traz muitas coisas a mente. Energias negativas e gente ruim me pega. Eu quero aprender a lidar mais com isso aqui. Eu juro que tento", explicou o ex-brother.

"Somente ser bom nesse mundo não basta. Por favor, não estraguem nada, não atirem pedra, não desejem o mal. Sem olho gordo. Desejem a felicidade do outro. Tudo que vai, volta", finalizou.

Em março deste ano, Daniel assumiu o relacionamento com o modelo Marcus Lobos e foi vítima de ataques nas redes sociais. "Eu estou bem, finalmente eu estou feliz e seguindo meu caminho, com calma, sem atropelar ninguém. Mas eu levei um susto ao perceber que ainda não estamos prontos para aceitar duas pessoas em trocas de energias e amor. Pessoas do mesmo sexo [...] Eu já passei por muita coisa e já me acostumei. O que mais me dói são esses olhos que condenam, olhando para outras pessoas. Pessoas anônimas, amigos e amigas etc.", publicou o ex-BBB na época.