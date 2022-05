Maria do ’BBB 22’ se muda para São Paulo - Reprodução/Instagram

Maria do ’BBB 22’ se muda para São PauloReprodução/Instagram

Publicado 09/05/2022 11:19 | Atualizado 09/05/2022 11:20

Rio - A atriz e cantora Maria, ex-participante do "BBB 22", anunciou nesta segunda-feira (9) sua decisão de deixar a cidade do Rio de Janeiro para viver em São Paulo. Segundo a artista, a mudança partiu dela e não há prazo definido para o fim de sua estadia na capital paulista.

fotogaleria

"Tomei a decisão de passar um tempinho em São Paulo. Foi difícil tomar essa decisão. Primeiro, tinha que resolver minha vida no Rio de Janeiro. Foi difícil abandonar a cidade que eu amo, mas achei que era importante dar esse passo", contou aos seguidores no Instagram, via stories.

De acordo com a cantora, morar em São Paulo pode trazer maiores chances profissionais e ajudá-la a conquistar novos espaços. "Tenho muitas oportunidades de estudo e conheço muita gente em São Paulo. Contatos, networking.... Estava sentindo necessidade de vir aqui para, pelo menos, passar um tempo. Toda vez que venho a São Paulo é muito bate e volta. Agora, é por tempo indeterminado", afirmou.