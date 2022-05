Natália e Eliezer - reprodução da TV Globo

Publicado 06/05/2022 14:38 | Atualizado 06/05/2022 14:38

Rio - Após o fim do "BBB 22", os ex-participantes do reality show escolhem quais relações pretendem levar para a vida fora da casa mais vigiada do país. Nos Stories do Instagram, Natália Deodato aproveitou que estava respondendo perguntas de fãs e esclareceu como está o relacionamento com Eliezer, com quem viveu um romance no reality show.

Na última quinta-feira, a ex-sister revelou que não vê o designer desde as gravações do especial "BBB Dia 101": "Eu encontrei ele, sim, na gravação dos 101 dias. Foi muito corrido e a gente quase nem conseguiu se falar, mas ele é uma pessoa maravilhosa, estou superaberta à amizade. Se ele quiser conversar, 'tamo' aí", declarou ela, que também revelou o resultado de um teste de gravidez que realizou recentemente