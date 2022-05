Após quatro meses de confinamento no ’BBB 22’, Pedro Scooby volta a surfar - Reprodução / Instagram

Após quatro meses de confinamento no ’BBB 22’, Pedro Scooby volta a surfarReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2022 12:14 | Atualizado 04/05/2022 12:17

Rio - Depois de voltar para Europa , Pedro Scooby decidiu regressar também ao surfe. Na manhã desta quarta-feira (4), o ex-participante do "BBB 22" fez alguns vídeos em uma das praias de Portugal e comentou sobre a ansiedade em voltar a praticar o esporte, depois de quatro meses afastado, por conta do confinamento no reality e compromissos no Rio de Janeiro.

fotogaleria

"Depois de quatro meses sem surfar, contando com o confinamento lá dentro da casa, estou de volta ao surfe. Será que vou conseguir surfar?", perguntou em vídeo, mostrando as ondas. "Está difícil, o mar está bem pequeno. Mas vamos embora. Ansioso para voltar para a água."

Scooby começou a surfar aos 11 anos de idade e durante sua jornada no esporte, enfrentou algumas aventuras radicais, tais como as ondas de Nazaré, conhecidas por passarem dos 20 metros de altura. Atualmente, o surfista vive em Portugal com a esposa Cínthia Dicker e próximo aos filhos Dom, Bem e Liz, frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani.