Pedro Scooby e Cintia Diecker desfilaram pela Mocidade nesta madrugada - Ag. News

Pedro Scooby e Cintia Diecker desfilaram pela Mocidade nesta madrugadaAg. News

Publicado 03/05/2022 17:26 | Atualizado 03/05/2022 18:39

Rio - Oficialmente casados desde abril de 2021, Pedro Scooby e Cintia Dicker irão realizar uma cerimônia que não puderem fazer à epóca do casamento por conta da pandemia de covid-19. Ela acontecerá em outubro, na Bahia, e o surfista afirmou, em entrevista ao O Globo, que poucas pessoas que participaram com ele do 'Big Brother Brasil 22' serão convidados.

"Meu casamento vai ser bem pequeno, mesmo. Sempre quis fazer um casamento muito pequeno, só vai estar as pessoas muito próximas da minha vida. Existe a possibilidade de poucas pessoas que estiveram no BBB comigo estarem na cerimônia, mas não por eu não respeitá-los, por não querer mais falar. Não tem nada a ver. Pelo contrário. Vou sempre cumprimentar todo mundo. Mas as pessoas que eu vou levar pra minha vida, que eu vou sempre me comunicar, vão estar no meu casamento", explicou o ex-BBB.

fotogaleria

Scooby garantiu a presença de Douglas Silva, além de Paulo André, que será padrinho do casamento. O vencedor do 'BBB 22' Arthur Aguiar não está na lista de convidados.

O casal Pedro e Cintia estão juntos desde outubro de 2019, quando assumiram seu relacionamento no Rock in Rio. Em junho de 2020 eles se mudaram para Portugal, onde o surfista poderia ficar mais próximo dos filhos, frutos de seu primeiro casamento, com Luana Piovani.